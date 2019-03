Haus ausgebrannt: Familie steht vor dem Nichts

Zwei Wochen nach dem Drama ist das kleine und so mühevoll mit viel Eigenleistung errichtete Haus der Alleinererzieherin voll entkernt. Die freigelegten Ziegel sind noch schwarz vom Feuer, beißender Geruch erinnert an die dramatische Nacht. „Eine Katze von uns hat mit ihren Pfoten das Ceranfeld eingeschaltet, während wir schliefen“, so Nicole. Zwei Samtpfoten und ein Hund kamen ums Leben, ein Zimmertiger wurde in der Tierklinik aufgepäppelt.