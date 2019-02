So rettete Mutter ihre Kinder aus der Flammenhölle

Vor einem Jahr erst zog die Alleinerzieherin mit ihren Buben in das schmucke Eigenheim, das Nicole teils mitgebaut hat, und richtete mit ihren limitierten finanziellen Mitteln alles wohnlich ein. In der Nacht auf Mittwoch schlug plötzlich das Schicksal mit einer feurigen Faust zu. „Die Buben wollten bei mir schlafen und kuscheln. Sonst wären sie jetzt tot“, so die Kindergärtnerin.