Jugendliche entdeckten Riesenschlange in der Mur

“Einfach liegen lassen geht nicht“

Eigentlich bin ich ja für Notfälle, also lebende Tiere in Not, zuständig. Aber die Stadt Graz hat sich nicht verantwortlich gefühlt. Einfach liegen lassen geht natürlich auch nicht“, erzählt er. So rückte er in seiner Freizeit aus, um die Riesenschlange – ob Boa oder Python lässt sich nicht mehr feststellen – zu entsorgen.