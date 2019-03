Steuerberater verkürzte Steuern: 150.000 € Strafe

Ein Steuerberater ist am Donnerstag bei einem Prozess in Salzburg wegen Abgabenhinterziehung zu einer teilbedingten Geldstrafe von 150.000 Euro verurteilt worden. Das ehemalige Vorstandsmitglied einer Privatstiftung mit Sitz in Salzburgsoll laut Anklage rund 770.000 Euro an Kapitalertragssteuer, welche die Stiftung an die Finanz abführen hätte sollen, nicht rechtzeitig angemeldet haben.