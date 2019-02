Kind (8) mit Pistole bedroht: „Gib mir Geld“

„Was muss erst passieren?“

Auch eine richtige Identifizierung des Verdächtigen war laut ersten Angaben nicht wirklich gegeben, und so blieb dem arbeitslosen Rumänen ein Aufenthalt hinter Gittern vorläufig erspart. Für Admir O. eine Katastrophe: „Was muss erst passieren, bevor jemand mit Konsequenzen rechnen muss?“ Seinen Sohn lässt er vorerst nicht mehr alleine zur Schule gehen. „Wir fahren mit dem Auto, das ist in der derzeitigen Situation die einzige Möglichkeit“, so der Familienvater.