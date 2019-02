„World War Z“: Die Zombies kommen!

Entwickler Saber Interactive („TimeShift“) hat einen neuen Trailer zu seinem Koop-Shooter „World War Z“ veröffentlicht. Darin zu sehen ist, wie die hauseigene „Swarm Engine“ die schnellen und tödlichen Zombie-Massen zu ihrem Un-Leben erweckt. Das auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2013 mit Brad Pitt in der Hauptrolle basierende Spiel erscheint voraussichtlich am 16. April für PC, PS4 und Xbox One.