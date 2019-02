Gleitschneelawinen: Die heimtückische Gefahr

Gleitschneelawine – mit diesem Begriff können viele kaum etwas anfangen. Dabei sind seit einigen Wochen rund 90% aller Lawinenabgänge in Tirol auf Gleitschneelawinen zurückzuführen. Das Tückische an ihnen: Sie lassen sich nicht vorhersagen, außer Rissen in der Schneedecke gibt es keine Warnzeichen. Der Mensch hat durch die Klimaerwärmung den Geist selbst aus der Flasche geholt.