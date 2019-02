„Kung-Fu-Tritt“: Fußballer flüchtete nach Bosnien

Für große Empörung sorgt in steirischen Hobby-Fußballerkreisen ein „Kung-Fu-Tritt“ eines Torhüters bei einem Sparvereinsturnier am Samstag in Voitsberg. Der Verdächtige ist sofort in sein Heimatland Bosnien gereist. Wie sich nun herausgestellt hat, erlitt das gesamte Kapfenberger Team Verletzungen.