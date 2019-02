92-jähriger Autofahrer überrollt Fußgängerin

Pkw mit Kran angehoben

„Die ersteintreffende Mannschaft begann sofort mit Stabilisierungsmaßnahmen am Fahrzeug und hob mit einem Wagenheber das Fahrzeug so weit an, dass es nicht mehr auf der Person stand“, berichtete die FF Wiener Neustadt. Nur wenig später rückte bereits ein nachalarmiertes Rüstfahrzeug mit Kran an, um das Auto anzuheben und das Opfer aus dem Gefahrenbereich bringen zu können.