Ab März gibt´s Elektro-Leihroller auch in Linz

1 Euro Grundgebühr, dann 15 Cent pro Minute

Um das Sharing-System zu nutzen, muss man zuvor einfach die App installieren und anmelden. Die App zeigt an, wo man das nächste freie Gefährt finden kann. Um den Scooter in Betrieb zu nehmen, muss man einen Euro Grundgebühr zahlen, für jede weitere Minute werden 15 Cent fällig. Um sicherzustellen, dass die eScooter auch dort stehen, wo sie am ehesten gebraucht werden, werden die Roller abends eingesammelt und morgens voll aufgeladen wieder an frequentierten Orten aufgestellt. Diese Standorte sollen in Absprache mit FP-Verkehrsstadtrat Markus Hein zu Beginn unter anderem der Hauptbahnhof, das Musiktheater, die Bruckner Uni, das AEC und der Alte Markt sein.