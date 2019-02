Wer trainieren will, hat jetzt alle Möglichkeiten

Mit Bewegung erst langsam anfangen

Nach einer langen Winterpause ohne viel Bewegung gilt es, sich langsam wieder an die Bestleistung anzunähern und seinen Körper wieder an Trainingseinheiten zu gewöhnen. „Eine gute Mischung aus Kraft und Konditionstraining ist am sinnvollsten“, erklärt Sportwissenschaftler Bernhard Schimpl, der mit seiner Firma „Sport in Motion“ in Linz auch Profis coacht: „Egal ob beim Skifahren oder beim Laufen, es gehört auf den Körper gehört und oft stimmt das Sprichwort ,Weniger ist mehr!’.