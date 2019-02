Mathe-„Bronze“ für die Schüler in Oberösterreich

Insgesamt nahmen in Oberösterreich 13.121 Volksschüler der vierten Schulstufe an der Überprüfung der Bildungsstandards in Mathematik teil. Getestet wurden Rechenkompetenzen, Textverständnis und Fähigkeiten, Probleme zu lösen. Die Risikogruppe, die kaum Grundkompetenzen hat, sank im Vergleich zum letzten Test (2013). Zur Spitze zählen dieses Mal 18 Prozent der getesteten Schüler. Das Mittelfeld legte um ein Prozent zu: „Ein Spitzenergebnis!“, freut sich Werner Schlögelhofer von der Bildungsdirektion OÖ.