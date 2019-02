Im Attersee-Tourismus weht bald ein frischer Wind

Als Chef für den neuen Attersee-Attergau-Tourismusverband, bei dem auch Vöcklamarkt und Frankenmarkt dabei sind, hat sich Christian Schirlbauer nicht mehr beworben. „Nach 18,5 Jahren an der Spitze des Attersee-Verbands ist es Zeit für was Neues“, sagt der 50-Jährige. Er wechselt ab Mai als Fusionsberater zu einer Bank nach Salzburg, während Touristikerin Angelina Eggl – gebürtige Oberösterreicherin und seit Jahren beruflich in Hotels in Wien tätig – ihm am See nachfolgt.