Perturbator: Halb Mensch, halb Synthesizer

Der künstlerische Anspruch ist Perturbator wichtiger als das bloße Heischen um billigen Applaus und wie viele andere seiner Genre-Genossen stammt er ursprünglich aus anderen Bereichen. Kent spielte anfangs Gitarre in diversen Black-Metal-Bands, fand dann aber durch seine Eltern in den Techno- und Trance-Bereich. Diese waren in ihrer Jugend selbst in der Szene verhaftet und reüssierten später als Musikjournalisten. 2012 begann dann Kent selbst erstmals ernsthaft und fokussiert im elektronischen Segment zu musizieren. Als Teil des Soundtracks zum Computerspiel „Hotline Miami“ sorgte er schon sehr früh für Aufmerksamkeit im Mainstreambereich. Ein Karrierepush, der ihn nur noch tiefer in die Welt des digitalen Klangs zog. Seine Liebe zu den unterschiedlichsten Synthesizern wuchs unaufhaltsam. „Bands kamen für mich nicht mehr in Frage, weil ich meine Visionen nicht teilen wollte. Ich war frustriert darüber, meine Ideen nicht einfach umsetzen zu können. Heute bin ich beim Songwriting allein mit meinen Maschinen und der einzige, der mir die Richtung vorgibt, bin ich selbst. Mein wichtigster Einfluss waren die alten Soundtracks von John Carpenter. Die wollte ich einfach aggressiver und zeitgemäßer umsetzen.“