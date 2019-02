Auto überschlug sich bei Raststätte Eisentratten

Bei der Zufahrt zur Raststation Eisentratten der Tauernautobahn (A 10) in der Gemeinde Krems, Bezirk Spittal/Drau, war der 25-jährige Lenker aus dem Bezirk Spittal/Drau am Mittwoch gegen 14 Uhr mit seinem PKW aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich in weiterer Folge mehrmals und kam dann seitlich zum Liegen.