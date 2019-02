Leistbare Wintersportarten werden immer beliebter

Mit Unterstützung einer Lauflernhilfe wagt der neunjährige Marcel seine ersten, noch zaghaften Runden auf dem Eislaufplatz in Ebbs. Der Volksschüler hat sichtlich Spaß an der körperlichen Betätigung, was wiederum seine Mutter Tanja Greiderer und seine Schwester Isabelle sehr freut. Greiderer ist alleinerziehende Mutter, die untertags arbeitet: „Eislaufen ist eine ausgezeichnete Alternative, um im Familienverbund auch im Winter sportlich aktiv zu sein. Skifahren zusammen mit meinen Kindern kann ich mir leider finanziell mittlerweile einfach nicht mehr leisten.“