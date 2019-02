Kleiner Kärntner aus verschlossenem Auto befreit

„Über Seitenfenster unterhalten“

Das wäre ja noch halb so schlimm gewesen, wäre da nicht ihr 14 Monate alter Sohn noch angeschnallt am Rücksitz gesessen. Also rückte kurzerhand die Hauptwache Villach an. Da der Bub aber offensichtlich noch bei guter Laune war und somit keine Notlage gegeben war, entschied man sich schließlich, den ÖAMTC zu rufen, um das Auto sanft öffnen zu können. „In der Zwischenzeit wurde der Bub über das Seitenfenster unterhalten“, teilen die Einsatzkräfte mit.