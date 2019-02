Neo-LASK-Stürmer Klauss bringt alle ins Schwärmen

Atypisch für LASK

Und beides zeigte der 1,90m-Stürmer beim Tor zum 3:0. Erst hatte er den Ball im gegnerischen Strafraum selbst erobert, ehe er den fast mit dem Rücken zum Tor stehend vom 16er mit viel Gefühl via Innenstange ins Netz schlenzte. Doch auch im Zusammenspiel mit den Angriffs-Partnern Joao Victor und Thomas Goiginger präsentierte sich Klauss bereits stark. Was insofern überrascht, da LASK-Zugänge ja normal immer viel Zeit bzw. teils sogar Monate benötigen, um sich an die doch sehr spezielle Spielweise von Trainer Oliver Glasner zu gewöhnen.