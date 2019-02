Paragleiter-Pilot „landet“ unsanft auf Hausdach

An Wirbelsäule verletzt

Der Absturz ereignete sich in Hirschwang in der Gemeinde Reichenau an der Rax im Bezirk Neunkirchen. „Der Pensionist wurde dabei an der Wirbelsäule verletzt“, teilte eine ÖAMTC-Sprecherin mit. Er wurde vom Dach gehievt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ ins UKH Meidling in Wien geflogen.