Heizöl im Erdreich: Sanierung gefordert

Etappensieg für eine Bürgerinitiative in Langenzersdorf: Sie fordert seit Jahren die Sanierung eines alten Ölkraftwerkes an der Grenze zu Korneuburg. Jetzt hat das Umweltministerium eine entsprechende Prüfung seitens des Landes eingeleitet. „Im kommenden Jahr ist die Untersuchung des Areals geplant“, so ein Sprecher.