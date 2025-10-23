Kanzler-Duo pocht auf Wirtschaftswende in der EU

Wo sich Österreich an Dänemark orientiert

Festhalten will Stocker auch am strengen, rot-weiß-roten Asylkurs. Als neu-altes Vorbild gilt hier Dänemark. Seit vielen Jahren gelten Österreich und Dänemark als enge Verbündete im Kampf gegen illegale Migration. So sind beide Länder auch Mitglied der Like-Minded-Gruppe, die sich regelmäßig im Vorfeld des Europäischen Rates trifft. So auch diesen Donnerstag, wenn Stocker sich mit Mette Frederiksen, der dänischen Premierministerin, austauschen wird. Erkundigen wird sich der Kanzler vor allem zu Frederiksens Vorstoß, aufgrund der Überfüllung der Vollzugsanstalten eine Justizhaft im Kosovo zu etablieren. Auch im heimischen Regierungsprogramm sind Strafhaften im Heimatland bekanntlich ja vorgesehen. Ebenso vorgesehen ist die Schaffung eigener Return-Centers, um die Abläufe bei Abschiebungen zu erleichtern – ein erstes solches findet sich ebenso bereits in Dänemark.