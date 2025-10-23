Mann steckte mit Finger in einer Getränkedose fest

Dose war eingedellt

Ein Kunde wollte beim Rückgabeautomaten eine leere Getränkedose entsorgen. Da diese jedoch leicht eingedrückt war, konnte der Code nicht abgelesen werden. Daher wollte der Mann mit dem Finger die kleine Delle ausdrücken – als daraufhin das maschinelle Zusammenpressen einsetzte, konnte er aber nicht rasch genug reagieren. Die Folge: Der Finger des Mannes wurde in die gequetschte Dose eingeklemmt.