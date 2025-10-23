Mann steckte mit Finger in einer Getränkedose fest

Zu einem ihrer wohl kuriosesten Einsätze wurden die Feuerwehrleute in Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen (NÖ), am Donnerstag gerufen. Ein Mann war eingeklemmt worden – in einer Getränkedose!
Dass auch die Rückgabe leerer Getränkedosen gewisse Gefahren birgt, wurde nun in Gloggnitz bewiesen. In einem Supermarkt kam es zu einem Notfall – der sogar einen Feuerwehr- und Rettungseinsatz erforderte. Was war passiert?
Dose war eingedellt
Ein Kunde wollte beim Rückgabeautomaten eine leere Getränkedose entsorgen. Da diese jedoch leicht eingedrückt war, konnte der Code nicht abgelesen werden. Daher wollte der Mann mit dem Finger die kleine Delle ausdrücken – als daraufhin das maschinelle Zusammenpressen einsetzte, konnte er aber nicht rasch genug reagieren. Die Folge: Der Finger des Mannes wurde in die gequetschte Dose eingeklemmt.
Feuerwehr leistete Unterstützung
Die Rettung musste alarmiert werden. Und die Sanitäter forderten nach Erkundung der Lage die Feuerwehr zur Unterstützung an. „Mittels Seitenschneider konnte in wenigen Minuten der Finger aus der Dose befreit werden“, schildert Kommandant Brandrat Thomas Rauch den Einsatz. Danach wurde der Patient vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.
