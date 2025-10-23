Im Marathonmatch fast Fünfsatzrekord erreicht

Mit einem Hammer-Match starteten die Erste Bank Open in den Donnerstag. Im Achtelfinale rangen Matteo Berrettini und Cameron Norrie 3:16 Stunden miteinander, ehe der Italiener 7:6, 6:7, 6:4 gewann.
Matteo Berrettini setzt seine Super-Serie in Wien fort. Zum vierten Mal spielt der Wimbledon-Finalist von 2021 den Tennisklassiker in der Stadthalle, zum vierten Mal steht der Italiener zumindest im Viertelfinale.
Dafür musste der 29-Jährige, der in den letzten Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden war, aber besonders hart kämpfen. Im ersten Satz musste er vier Chancen von Norrie auf das Doppelbreak abwehren, tat dies aber. Was sich auszahlte, denn ihm gelang es seinerseits, dem Briten, den Aufschlag abzunehmen und in den Tiebreak zu gelangen, den er 8:6 gewann.
Im zweiten Satz Matchball vergeben
Noch spannender verlief der zweite Satz, der wieder im Zusatz-Game endete. Hier hatte Berrettini sogar Matchball, verlor den Tiebreak aber 9:11. So dauerte es 3:16 Stunden, bis er über den Sieg jubeln durfte. Damit fehlten auch nur 25 Minuten zum Wien-Rekord für das längste Match! Das hatten 1999 im Finale Greg Rusedski (Kan) und Nicolas Kiefer (D) bestritten – allerdings über fünf Sätze ...
