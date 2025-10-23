Im Marathonmatch fast Fünfsatzrekord erreicht

Dafür musste der 29-Jährige, der in den letzten Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden war, aber besonders hart kämpfen. Im ersten Satz musste er vier Chancen von Norrie auf das Doppelbreak abwehren, tat dies aber. Was sich auszahlte, denn ihm gelang es seinerseits, dem Briten, den Aufschlag abzunehmen und in den Tiebreak zu gelangen, den er 8:6 gewann.