Danso abgeschoben! Doch deutscher Klub will helfen

„Für uns war Ousi nicht nur ein Spieler, sondern ein echtes Vereinsherz. In 59 Spielen erzielte er 21 Tore und bereitete 14 weitere vor – Zahlen, die zeigen, wie wichtig er sportlich für uns war“, postete man traurig über die Klub-Kanäle in den sozialen Netzwerken, „Doch noch viel mehr war er ein Freund, ein Vorbild und ein Mensch, der unseren Verein mit seiner positiven Art geprägt hat.“