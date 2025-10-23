Danso abgeschoben! Doch deutscher Klub will helfen

Aufregung im Nachbarland! Er gilt im Klub als bestens integriert, sportlich ist er gar Top-Torschütze. Doch Ousainou Danso (21) wurde jetzt von deutschen Behörden in seine afrikanische Heimat abgeschoben – mitten in der laufenden Saison ...
Die Verantwortlichen des Würtemberg-Landesligisten SSV Schwäbisch Hall und die Teamkollegen sind ratlos, haben gar Tränen vergossen. Denn die Abschiebung des sympathischen Angreifers nach Gambia traf sie völlig unvermittelt.
„Für uns war Ousi nicht nur ein Spieler, sondern ein echtes Vereinsherz. In 59 Spielen erzielte er 21 Tore und bereitete 14 weitere vor – Zahlen, die zeigen, wie wichtig er sportlich für uns war“, postete man traurig über die Klub-Kanäle in den sozialen Netzwerken, „Doch noch viel mehr war er ein Freund, ein Vorbild und ein Mensch, der unseren Verein mit seiner positiven Art geprägt hat.“
Schwäbisch Hall-Chef erklärt Drama um Danso
Was Klub-Vorstand Ali Tercan im Gespräch mit der „Krone“ untermauert: „Es ist eine Tragödie. Das ist doch kein Junge, der hier auf Schmarotzer machen will. Drei Tage nach unserem Integrationsturnier und am Tag nach seinem Geburtstag wurde Danso um 11 Uhr morgens abgeholt, die Maschine in Schweinfurt startete um 20 Uhr. Obwohl er einen Ausbildungsplatz bei einer Firma für Gebäudemanagement safe hat, regelmäßig die dafür nötigen Deutschkurse besucht.“
Der Boss bewegt weiter: „Wir vom Verein haben ihm eine Wohnung besorgt, die Mitspieler haben ihm Möbel geschenkt. Nun sitzt er da in Gambia bei seiner Familie, trainiert barfuß und hat kein richtiges Dach über seinem Kopf. Dabei hat der Junge das Zeug zum Profi!“
Der Verein kämpft um Danso.
„Die Solidarität ist schon jetzt groß. Und unser Anwalt wird klagen, in alle Instanzen gehen. Es gibt Beispiele, dass nach rechtlichen Fehlern die Leute zurückkommen konnten. In Dansos Fall hatte unser Anwalt keine Chance mehr rechtzeitig Einspruch gegen die Ablehnung des Asylantrags einzulegen“, kündigt Tercan an.
