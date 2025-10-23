Warum es im Winter auf den richtigen Gummi ankommt

Hochbetrieb herrscht aktuell bei den steirischen Reifenhändlern. Ab Samstag nächster Woche gilt die situative Winterreifenpflicht – heißt, bei winterlichen Fahrverhältnissen sollte man die Winter-Gummis aufgezogen haben. Sonst kann’s im Fall der Fälle schnell teuer und vor allem richtig gefährlich werden. „Sommerreifen haben eine härtere Gummimischung – fallen die Temperaturen unter sieben Grad, werden sie noch härter und die Haftung nimmt ab“, klärt Bernhard Nais auf.