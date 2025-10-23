Vorteilswelt
„Vertrau mir!“

Wie Amira Alys Sohn half, die Angst zu besiegen

Society International
23.10.2025 15:42
(Bild: Hauter,Katrin / Action Press / picturedesk.com)

Oliver Pochers Ex, Moderatorin Amira Aly (33), kämpft seit Jahren mit Panikattacken – doch diesmal half ihr jemand ganz Besonderes, ihre Angst zu besiegen: ihr gemeinsamer Sohn!

In ihrer Instagram-Story erzählte die zweifache Mutter jetzt von einem rührenden Moment im Familienurlaub in Salzburg. Gemeinsam mit ihren Buben besuchte die Kärntnerin einen Rutschpark – eigentlich ein No-Go für Amira. Denn seit ihrer ersten Panikattacke kann sie enge Räume kaum ertragen.

„Ich habe da einfach panische Angst, dass ich steckenbleibe oder ersticke“, erklärte sie ehrlich.

„Vertrau mir“
Doch ihr ältester Sohn wollte unbedingt mit Mama die steilste Rutsche ausprobieren. Für Amira ein echter Horror-Gedanke. Bis der Kleine plötzlich die Initiative ergriff – mit einer Geste, die Millionen Mütter bewegt: „Komm, Mama. Es passiert nichts. Vertrau mir“, sagte er – und reichte ihr seinen Finger zum Schwur.

Amira fasste sich ein Herz, rutschte mit – und war danach überglücklich.

„Ende vom Lied? Ich bin mit ihm gerutscht – und es hat riesigen Spaß gemacht!“

Ein Moment, der zeigt: Manchmal braucht es nur ein kleines „Vertrau mir“, um große Ängste zu besiegen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
