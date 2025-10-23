„Almauftrieb“, wo sonst Opern-Arien erklingen

Kein Widerspruch um Natura2000-Gebiet

Die Beweidung der Fläche sei früher üblich gewesen, aber nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgegangen, sagt Stefan Fleischmann, Projektleiter im Umweltdachverband. Ein Widerspruch zum dortigen Natura2000-Gebiet ist das nicht, ganz im Gegenteil: Es handle sich sogar um eine Pflegemaßnahme, meint Fleischmann. Besonders das Ausbreiten von Sträuchern und Bäumen soll damit hintan gehalten werden. „Trockenrasen gehören heute zu den am stärksten gefährdeten Lebensräumen Europas“, erklärt Fleischmann. Bereits im Frühjahr war es zu einer großflächigen Entbuschung gekommen.