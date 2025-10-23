Iman verzaubert mit ihrer zeitlosen Schönheit

Sie ist 70 – aber wer Iman (die Witwe von Musiklegende David Bowie†69) jetzt auf dem roten Teppich sah, traute seinen Augen kaum. So jugendlich, so glamourös, so atemberaubend schön – als wäre die Zeit einfach stehen geblieben!
Bei der Herbstgala des American Ballet Theatre im New Yorker Lincoln Center zeigte sich das ehemalige Supermodel am Mittwochabend so umwerfend, dass alle Blicke sofort auf sie gerichtet waren.
Iman funkelte in einem mit Blüten und Steinen besetzen Abendkleid von Designer I, den sie Arm in Arm zum Event begleitete.
Mit edlen Diamant-Accessoires, elegant gestyltem Haar und diesem unverwechselbaren Supermodel-Blick posierte die gebürtige Somalierin souverän vor der Fotografenwand – 70 Jahre jung und schöner denn je!
Ein Red-Carpet-Auftritt, den man von ihr lange nicht gesehen hat – doch der zeigt: Iman ist und bleibt eine der elegantesten Frauen der Welt.
