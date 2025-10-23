„Völker wie die Tataren werden versklavt“

Juschtschenko warf dem Kreml vor, nicht nur die Ukraine unterdrücken zu wollen, sondern auch verschiedene Bevölkerungsgruppen innerhalb der Russischen Föderation. „Völker wie die Tataren werden seit mehr als 200 Jahren versklavt und erinnern sich daran, was ihnen angetan wurde“, erklärte er.