Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ehefrau erstochen

Angeklagter verfolgte regungslos Video von Bluttat

Oberösterreich
23.10.2025 13:09
Der Angeklagte musste sich in Ried verantworten.
Der Angeklagte musste sich in Ried verantworten.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Wegen Mordes musste sich am Donnerstag unter großem Publikumsinteresse ein 36-jähriger Innviertler verantworten. Er soll am 22. März 2025 seine Ehefrau mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Teile der Tat wurden von einer im Wohnzimmer aufgestellten Videokamera aufgezeichnet. 

0 Kommentare

Ein Streit nach einem Discobesuch soll am 22. März 2025 in Neukirchen an der Enknach tödlich geendet haben. Der als jähzornig geltende 36-jährige Ehemann hätte zu Hause mit einem Messer mehrmals auf seine Gattin eingestochen. Dafür musste er sich am Donnerstag am Landesgericht Ried wegen Mordes verantworten.

Toxische Beziehung
Das Paar war seit 2013 zusammen, doch in den letzten 1,5 Jahren hätte sich die Beziehung zusehends verschlechtert. Der Angeklagte gibt seinem Jähzorn und seinem Perfektionismus die Schuld daran. In der Tatnacht soll sich das Paar schon am Heimweg von der Disco in Braunau im Auto eines Bekannten in die Haare geraten sein. Das bestätigen vor Gericht sowohl der Fahrer als auch eine Mitfahrerin.

Täter hatte „kurze Zündschnur“
Während die Frau – eine Arbeitskollegin – davon spricht, dass sie Opfer und Täter immer für „eine perfektes Ehepaar“ gehalten hätte, räumt der Fahrer ein, dass der Angeklagte „eine kurze Zündschnur“ gehabt hätte. Wenn er in Rage geraten sei, hätte er „herumgeschrien und seine Frau ab und zu abwertend beleidigt“. Auch von Scheidung sei immer wieder die Rede gewesen, ausgehend vom späteren Opfer.

Kamera versteckt
Was sich nach dem Heimkommen des Paares in seinem Reihenhaus in Neukirchen an der Enknach abgespielt hatte, zeigt ein Video. Denn der Ehemann hatte im Wohnzimmer versteckt eine Überwachungskamera angebracht. „Meine Frau wusste davon“, sagte er zum Richter. Grund für die Kamera seien laut dem 36-Jährigen Probleme mit dem Hund gewesen.

Tochter entdeckte tote Mutter
Die 19-jährige Tochter des Opfers – sie stammt aus einer früheren Beziehung – lebte mit dem Paar im gleichen Haushalt. Sie hatte von der Kamera nichts gewusst, „aber das hätte ich gerne“, sagte sie zum Richter. Sie war in der Tatnacht bei einem Freund, entdeckte ihre tote Mutter als sie am Vormittag heimkam. „Schon im Vorhaus war überall Blut, meine Mama ist im Wohnzimmer gelegen. Mein Stiefvater lag in der Küche am Boden und hat geschlafen“, schildert die junge Frau die dramatischen Minuten.

Schockierendes Video
Als der Richter die Videoaufnahmen vorspielte, verlassen einzig die Kinder des Opfers – sie hatte auch noch einen 15-jährigen Sohn – den Verhandlungssaal. Dann wird es still. Auf dem Video sieht man zuerst, wie das Paar streitend den Raum betritt, dann aus dem Sichtfeld der Kamera verschwindet. Dann stößt der 36-Jährige mit einem Messer in der Hand das Opfer wieder ins Bild, es fällt zu Boden und schlägt auf einem Tisch auf.

Zehn Minuten mit Messer auf Frau gekniet
Rund zehn Minuten lang kniet der Beschuldigte mit dem Messer auf seiner Frau, was in diesem Zeitraum vorgefallen sei, dazu hätte er keine Erinnerung mehr. Dann sticht er zu, immer wieder, das Opfer versucht noch sich mit Händen und Füßen zu wehren, bis es sich nicht mehr bewegt.

Täter zurechnungsfähig
Die psychiatrische Gutachterin spricht von einem Overkill, damit sei auch zu erklären, was das Video danach zeigt. Denn der Täter taumelt nach der Tat immer wieder ins Bild, stürzt rücklings zu Boden und bleibt dort liegen. An seiner Zurechnungsfähigkeit würde das nichts ändern, „dieser körperliche und emotionale Erschöpfungszustand ist nach solchen Taten durchaus typisch“, so die Expertin.

Mehrere tödliche Verletzungen
Gestorben sei die 44-Jährige letztlich an einem Stich ins Herz, aber auch ein zweifacher Durchstich der linken Lungenhälfte und der massive Blutverlust hätten tödlich sein können, führt ein Gutachter aus. Mehrfach trat die 19 cm lange Klinge im Oberkörperbereich der Frau ein, „der Tod trat langsam ein, das Opfer wehrte sich noch heftig“, so der Gutachter. Darauf deuten auch zahllose Stich- und Schnittverletzungen an Armen und Händen hin.

Lesen Sie auch:
Hinter diesen Mauern geschah die Bluttat.
Er schlief danach ein
Ehefrau erstochen: „Wollte, dass sie ruhig ist“
23.03.2025
Mordprozess in Ried
Ehefrau erstochen: „Grinsen hat mich provoziert“
23.10.2025

Täter geständig
Während des Videos sitzt der Angeklagte mit hängendem Kopf vor dem Richter, zeigt keine Regung. Auf die Frage nach dem Warum hat er bei seiner Einvernahme folgende Erklärung: „Ihr Grinsen hat mich provoziert, dann habe ich rot gesehen“. Zur Tat selbst zeigte er sich geständig, meinte: „Es tut mir total leid, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich das tun.“ 

Lange Haft droht
Nach der Mittagspause werden sich die Geschworenen zur Beratung zurückziehen, ein Urteil wird für den Nachmittag erwartet. Es droht eine Haftstrafe von zehn bis 20 Jahren oder lebenslang.

Porträt von Andrea Kloimstein
Andrea Kloimstein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
195.846 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
189.474 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
175.534 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Oberösterreich
Auflagen erfüllt
Verfahren gegen Wöginger & Co. nun eingestellt
Linzer Flughafen
Teilprivatisierung: Rettungsvorschlag für Airport
Auf Salzkammergut-Tour
TV-Star packte in Ischl plötzlich Teekocher aus
Ehefrau erstochen
Angeklagter verfolgte regungslos Video von Bluttat
Trees-Projekt
Aus Arbeiterhäusern werden jetzt Millionenträume
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf