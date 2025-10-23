Angeklagter verfolgte regungslos Video von Bluttat

Tochter entdeckte tote Mutter

Die 19-jährige Tochter des Opfers – sie stammt aus einer früheren Beziehung – lebte mit dem Paar im gleichen Haushalt. Sie hatte von der Kamera nichts gewusst, „aber das hätte ich gerne“, sagte sie zum Richter. Sie war in der Tatnacht bei einem Freund, entdeckte ihre tote Mutter als sie am Vormittag heimkam. „Schon im Vorhaus war überall Blut, meine Mama ist im Wohnzimmer gelegen. Mein Stiefvater lag in der Küche am Boden und hat geschlafen“, schildert die junge Frau die dramatischen Minuten.