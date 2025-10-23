Ferencvaros-Fans dürfen nicht einreisen, Klub tobt

„Wir sind niemals solche Gastgeber gewesen“

Ohne Begründung, wie Ferencvaros in einem Statement beklagt: „Der Ferencvárosi Torna Club hat mit Bestürzung von der Nachricht erfahren, dass der Sonderzug mit den Ferencváros-Fans, die zum UEFA-Europa-League-Gruppenspiel RB Salzburg – FTC am Donnerstag unterwegs waren, auf Entscheidung des österreichischen Innenministeriums – ohne jegliche Begründung – an der ungarisch-österreichischen Grenze zurückgewiesen wurde. Dieses beschämende Vorgehen erinnert an die schlimmsten Jahre österreichischer Unterdrückung, ist unverständlich, inakzeptabel und äußerst unsportlich. Wir sind niemals solche Gastgeber gewesen … Der Klub wird die notwendigen rechtlichen Schritte einleiten.“ Das österreichische Innenministerium hat sich bislang nicht zu der Causa geäußert.