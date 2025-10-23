Vorteilswelt
Nachspiel droht

Ferencvaros-Fans dürfen nicht einreisen, Klub tobt

Europa League
23.10.2025 16:34
Den Fans von Ferencvaros wurde die Einreise nach Österreich untersagt.
Den Fans von Ferencvaros wurde die Einreise nach Österreich untersagt.(Bild: GruppaOF)

Nachdem das österreichische Innenministerium den Fans von Ferencvaros Budapest die Einreise zum Europa-League-Spiel gegen den FC Salzburg verweigert hatte, kündigte der Verein in einem Statement nun rechtliche Schritte an und vergleicht die Aktion mit „den schlimmsten Jahren österreichischer Unterdrückung“ ...

Ein Sonderzug hätte Hunderte Fans am Donnerstag von Budapest nach Salzburg bringen sollen. Daraus wurde allerdings nichts, den Anhängern des ungarischen Traditionsklubs wurde die Einreise an der österreichisch-ungarischen Grenze untersagt.

„Wir sind niemals solche Gastgeber gewesen“
Ohne Begründung, wie Ferencvaros in einem Statement beklagt: „Der Ferencvárosi Torna Club hat mit Bestürzung von der Nachricht erfahren, dass der Sonderzug mit den Ferencváros-Fans, die zum UEFA-Europa-League-Gruppenspiel RB Salzburg – FTC am Donnerstag unterwegs waren, auf Entscheidung des österreichischen Innenministeriums – ohne jegliche Begründung – an der ungarisch-österreichischen Grenze zurückgewiesen wurde. Dieses beschämende Vorgehen erinnert an die schlimmsten Jahre österreichischer Unterdrückung, ist unverständlich, inakzeptabel und äußerst unsportlich. Wir sind niemals solche Gastgeber gewesen … Der Klub wird die notwendigen rechtlichen Schritte einleiten.“ Das österreichische Innenministerium hat sich bislang nicht zu der Causa geäußert.

