Ferencvaros-Fans dürfen nicht einreisen, Klub tobt

Nachdem das österreichische Innenministerium den Fans von Ferencvaros Budapest die Einreise zum Europa-League-Spiel gegen den FC Salzburg verweigert hatte, kündigte der Verein in einem Statement nun rechtliche Schritte an und vergleicht die Aktion mit „den schlimmsten Jahren österreichischer Unterdrückung“ ...
Ein Sonderzug hätte Hunderte Fans am Donnerstag von Budapest nach Salzburg bringen sollen. Daraus wurde allerdings nichts, den Anhängern des ungarischen Traditionsklubs wurde die Einreise an der österreichisch-ungarischen Grenze untersagt.
„Wir sind niemals solche Gastgeber gewesen“
Ohne Begründung, wie Ferencvaros in einem Statement beklagt: „Der Ferencvárosi Torna Club hat mit Bestürzung von der Nachricht erfahren, dass der Sonderzug mit den Ferencváros-Fans, die zum UEFA-Europa-League-Gruppenspiel RB Salzburg – FTC am Donnerstag unterwegs waren, auf Entscheidung des österreichischen Innenministeriums – ohne jegliche Begründung – an der ungarisch-österreichischen Grenze zurückgewiesen wurde. Dieses beschämende Vorgehen erinnert an die schlimmsten Jahre österreichischer Unterdrückung, ist unverständlich, inakzeptabel und äußerst unsportlich. Wir sind niemals solche Gastgeber gewesen … Der Klub wird die notwendigen rechtlichen Schritte einleiten.“ Das österreichische Innenministerium hat sich bislang nicht zu der Causa geäußert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.