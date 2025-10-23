Pensionisten-Ehepaar fesselte Telefonbetrüger (21)

Mit Holzstiel überwältigt und anschließend gefesselt

Die Anrufer wollten das Ehepaar dazu bringen, Gold und Wertsachen „zu ihrer Sicherheit“ vor die Haustür zu stellen. Der 71-jährige Mann ging am Telefon scheinbar auf das Ansinnen der Täter ein, während seine Ehefrau parallel die Polizei verständigte. Als der Geldabholer schließlich am vermeintlichen Übergabeort eintraf, überwältigte der Mann den Tatverdächtigen mit einem Holzstiel. Er verpasste dem mutmaßlichen Betrüger einen Hieb und fesselte ihn. Kurze Zeit später nahmen Polizisten den 21-Jährigen fest.