Falle statt Bargeld
Pensionisten-Ehepaar fesselte Telefonbetrüger (21)
Statt Bargeld vor die Tür hat ein Ehepaar aus Bayern einem mutmaßlichen Telefonbetrüger eine Falle gelegt. Ein Holzstiel brachte den 21-Jährigen hinter Gitter.
Telefonbetrüger sollen am Dienstag bei dem pensionierten Polizisten und dessen Ehefrau in Rehau (Landkreis Hof) angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben haben. Sie erzählten den Angaben nach von einem Einbruch in der Nachbarschaft und versuchten so, Druck aufzubauen.
Mit Holzstiel überwältigt und anschließend gefesselt
Die Anrufer wollten das Ehepaar dazu bringen, Gold und Wertsachen „zu ihrer Sicherheit“ vor die Haustür zu stellen. Der 71-jährige Mann ging am Telefon scheinbar auf das Ansinnen der Täter ein, während seine Ehefrau parallel die Polizei verständigte. Als der Geldabholer schließlich am vermeintlichen Übergabeort eintraf, überwältigte der Mann den Tatverdächtigen mit einem Holzstiel. Er verpasste dem mutmaßlichen Betrüger einen Hieb und fesselte ihn. Kurze Zeit später nahmen Polizisten den 21-Jährigen fest.
Weil der Beschuldigte über Schmerzen klagte, wurde er zunächst ärztlich untersucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof wurde er am Mittwoch am Amtsgericht vorgeführt und kam in eine Justizvollzugsanstalt.
