E-Roller-Boom: Neue Anbieter drängen nach Wien Kopieren

Derzeit konkurrieren in der Bundeshauptstadt schon vier Anbieter: Lime, Bird, Tier und Wind. Doch nun steht auch schon der heimische Anbieter Arolla aus Wels in den Startlöchern. Besonderheit: Anfangs soll das E-Rollern, das man per App buchen kann, komplett kostenlos sein - später dann schlanke 15 Cent pro Minute kosten. Vorerst ist ein Probebetrieb geplant, zunächst in Linz und Wels, berichtet der „Standard“. Insgesamt sollen später bis zu 600 E-Scooter unterwegs sein, nebst Wien auch in Graz, Salzburg und Innsbruck.