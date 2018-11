Unterwegs mit E-Rollern: Was man darf, was nicht!

Sie sind hip, sie sind fly und sie sind auch „grün“, was ihre ökologische Reifenspur anlangt: Die Rede ist von den E-Rollern, die in ganz Wien wie die Schwammerln aus dem Boden geschossen sind. Grund dafür sind nicht zuletzt gleich drei Verleihanbieter, auf deren Gefährte man aufspringen und durch die Stadt düsen kann. Dass man sich am Steuer der kleinen Flitzer trotzdem rechtskonform und vor allem rücksichtsvoll verhalten sollte, muss aber erst in den Köpfen der Lenker ankommen …