„Affenbande“ plünderte mehr als 40 Lastwägen

„Sieben Paletten mit Legosteinen aus Lkw in Bayern gestohlen!“ Der wohl aufsehenerregendste Coup der polnischen Bande. Aber längst nicht der einzige: Mehr als 40-mal sollen die „Planen-Schlitzer“ nachts auf Rastplätzen in halb Europa zugeschlagen haben. Stets mit Affenmasken getarnt. Allein im Vorjahr gerieten in Österreich 19 Laster ins Visier der Kriminellen.