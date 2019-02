Ausländischer „Dauerparker“ sorgt für großen Ärger

Der MÜG sind die Hände gebunden

Zweimal wurde von ihm schon die Mobile Überwachungsgruppe der Stadt Innsbruck ersucht, etwas gegen diesen unverschämten „Dauerparker“ zu unternehmen. Der MÜG sind aber laut Leiter Elmar Rizzoli in diesem abstrus wirkenden Fall sprichwörtlich die Hände gebunden: „Der Wagen steht in keiner bewirtschafteten Parkraumzone und ist angemeldet. Der Verkehr wird durch ihn nicht gestört. Man kann in dieser Situation, außer dem von uns schon am Kfz hinterlegten Mandat, rechtlich nichts anderes ausrichten.“