Mindestens 17 Tote bei Hotelbrand in Neu Delhi

In der indischen Hauptstadt Neu Delhi sind am Dienstag bei einem Hotelbrand mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien auch eine Frau und ein Kind, sagte der Leiter der Feuerwehr. Berichten zufolge starben die Frau und das Kind, als sie bei ihrer Flucht vor den Flammen aus einem Fenster in die Tiefe sprangen.