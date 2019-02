Schaufeln für die perfekte Nordische WM in Seefeld

Dicke Schneeflocken schüttelte Frau Holle am Montag über Seefeld aus, aber so schön das Weiß auch ist, für die Helfer der WM bedeutet es jede Menge Arbeit. Unermüdlich wird geschaufelt, gebaut und geschraubt. Weil das Wetter den WM-„Heinzelmännchen“ bisher aber hold war, fällt der gestrige Neuschnee kaum ins Gewicht. „Wir haben bei dem schönen Wetter in den vergangenen Wochen so viel weiter gebracht, dass wir insgesamt sehr gut in der Zeit liegen“, erklärt Strecken-Chef Thomas „Unti“ Unterfrauner.