The Pearl Harts: Yin & Yang mit Authentizität

Es ist so ziemlich das Schlimmste, was einer jungen Band passieren kann. Man fährt mit seinem klapprigen Van durch das europäische Festland, um die frohe Kunde des Rock’n’Roll unters Volk zu bringen und dann wird in einem unachtsamen Moment auf einem gewöhnlichen Bremer Parkplatz Equipment im Wert von rund 8000 Pfund aus dem Van entwendet. Für die beiden Londonerinnen Kirsty Lowrey und Sara Leigh Shaw von den Pearl Harts war das aber nur kurz ein Grund zur Verzweiflung. Sie fuhren einfach weiter, liehen sich Instrumente und Verstärker von unterschiedlichen Vorbands und rockten oft auch nur vor einer handverlesenen Schar von Gästen - wie etwa im Wiener Chelsea. „Natürlich gingen wir durch ein Wechselbad der Gefühle, aber wir haben so viele nette und aufbauende Nachrichten bekommen, dass wir den soeben verlorenen Glauben an die Menschheit sofort wieder zurückerlangten“, erzählt Lowrey der „Krone“ im Interview.