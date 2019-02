Dachlawine verschüttete Straße in Lechaschau

Ähnliche Szenen im Unterland

Und auch in Going löste sich am Sonntag Abend vom Dach eines an die Reither Landesstraße (L202) angrenzenden Gebäudes eine Dachlawine, welche in der weiterer Folge fast die ganze Fahrbahnbreite verlegte. Fahrzeuge konnten keine passieren. Die Freiwillige Feuerwehr Going stant mit acht Mitgliedern im Einsatz und trug die weiteren, noch auf dem Hausdach befindlichen Schneemassen als kontrollierte Dachlawinen ab.