Kuchl-Sensation gegen italienischen Serie-A-Klub

Thomas Ziller, der den an einer Nagelbettentzündung laborierenden Attila Halmai vertrat und zuvor schon Norbellos Nummer 2, Catalin Daniel Negrila, im Einzel mit 3:2 und an der Seite von Mate Moricz das Doppel Kuznetsov/Negrila in gleicher Höhe gebogen hatte, machte nach dreieinhalbstündigem „Gefecht“ in der gut besuchten Kuchler NMS-Halle mit dem 3:0 gegen Brzan den Sack zu. „Jetzt ist´s egal, wohin wir fahren - vom Halbfinale hätten wir schließlich nicht zu träumen gewagt“, kostete Wimmer den unerwarteten Triumph aus.