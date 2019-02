Diebe schlichen durch Hundeklappe an Hund vorbei

Zwischen 18.15 und 20.15 Uhr passierte es: Unbekannte Täter schlichen sich durch die Hundeklappe in ein Haus in Moosburg ein. Die Hundeklappe ist in der Kellertür montiert. Zum Zeitpunkt des Einbruchs war der Hund des Hausbesitzers zwar im Haus, er dürfte die Einbrecher aber schlicht nicht bemerkt haben.