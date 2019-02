Neue Cola-Geschmacksrichtung spaltet das Internet

„Erinnerungen unbeschwerter Sommertage“

So oder so: Im Coca-Cola-Konzern gibt man sich zuversichtlich, dass die Geschmacksrichtung - im Gegensatz zum „New Coke“, das in den Achtzigern gnadenlos gefloppt ist - ein voller Erfolg wird. Mit Orange-Vanille „wollten wir die positiven Erinnerungen unbeschwerter Sommertage“ zurückbringen, erklärt Carpenter. Das neue Cola erinnere geschmacklich an „cremiges Eis am Stiel, mit dem wir aufgewachsen sind, aber auf eine klassische Coke-Art“.