Lawinenabgang auf Felbertauern Mautstraße

Um 15 Uhr ging am Freitag eine kleine Lawine im Bereich des Muschental Grabens ab. Der Schnee bahnte sich seinen Weg in die darunterliegenden Felder. Ein kleiner Teil gelangte durch die nach vorne offene Galerie auf die Fahrbahn in Richtung Matrei und verlegte die Fahrbahn über rund 20 Meter zur Hälfte. Bis zum Eintreffen der Felbertauern AG wurde der Verkehr einspurig am Vorfallort vorbeigelotst, heißt es von Seiten der Polizei.