Hotel-Skandal: Strafen schlagen hohe Wellen

Irritiert ist man auch in der Kärntner Wirtschaftskammer. „Bei uns wurde noch kein ähnlicher Fall gemeldet. Auch nicht beim Arbeitsrecht. Ein Ansatz wären vielleicht hygienetechnische Gründe oder korrektes Aussehen. Inwiefern das intelligent ist, will ich nicht sagen“, so Wolfgang Kuttnig, Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer.