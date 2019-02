Skifahrerin prallte gegen Baumgruppe und verstarb

Eine schweizer Staatsbürgerin (62) hielt sich am 07.02.2019 zum Schifahren im Schigebiet Fendels auf. Um ca 12.00 Uhr geriet die Frau auf der Abfahrt bei der Pistengabelung Piste Nr 6 und 6a, im Bereich der Einfahrt des dortigen Schiweges, aus bisher unbekannter Ursache über den Pistenrand hinaus und prallte ca 20 m unterhalb der Piste in eine Baumgruppe. Sie erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.