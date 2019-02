Ist der Kontroll-Ärger bei Kufstein bald vorbei?

„Kontrollen stehen rechtlich auf sehr wackeligen Beinen“

Obwexer hofft nun auf die - nach den Europawahlen im Mai - neue Kommission in Brüssel und dass diese dann eine andere Politik verfolgt: „Ich habe schon den Eindruck, dass die derzeitige Kommission den Mitgliedsstaaten Deutschland und Österreich, nachdem eine Verbesserung der Außengrenzkontrollen im Schengenraum stattfand, keine Verlängerung der Binnengrenzkontrollen mehr genehmigen sollte. Hier legt die Kommission - wohl politischen Gründen geschuldet - ein äußerst zurückhaltendes Vorgehen an den Tag. Die in Kiefersfelden durchgeführten Binnenkontrollen stehen daher rechtlich auf sehr wackeligen Beinen. Ich habe die Hoffnung, dass nach den Wahlen des EU- Parlaments und nach Neubesetzung der Kommission die Rechtsnormen wieder strenger exekutiert werden und etwaige Verlängerungen für Grenzkontrollen, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr in dieser Art und Weise durchgeführt werden.“