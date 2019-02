Bankomat sabotiert: IT-Experte ergaunert 900.000 €

Ein bei der Huaxia Bank in Peking angestellter Programmierer hat eine von ihm entdeckte Sicherheitslücke in den IT-Systemen der Bank verschwiegen und seinen Arbeitgeber bei fast 1400 Behebungen an einem manipulierten Bankomaten um umgerechnet 900.000 Euro erleichtert. Jetzt blühen ihm zehn Jahre Haft.