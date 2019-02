Gewerkschaft und Handel nehmen Amazon ins Visier

Auch Umsätze besteuern

Auf der Forderungsliste steht zudem eine Digitalsteuer, die auch Plattform-Umsätze besteuert und nicht nur Online-Werbung. „Eine Digitalsteuer, die auf Online-Werbung beschränkt bleibt, bedeutet, dass Internetgiganten wie Amazon in Österreich weiterhin steuerfrei Gewinn erwirtschaften und außer Landes verschieben können“, so Teiber. Die Regierung sollte darüber hinaus per Gesetz digitale Betriebsstätten schaffen. Viele internationale Online-Giganten verfügen in Österreich über keine physische Betriebsstätte und unterliegen keiner Gewinnbesteuerung.