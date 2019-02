Rekord bei Aktivitäten für junge Ortsbewohner

Exakt 233 Orte in Niederösterreich dürfen sich in den nächsten drei Jahren mit dem Titel „Jugend-Partnergemeinde“ schmücken. „Das ist ein neuer Rekord“, freut sich die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Überreicht werden die Zertifikate am 26. April bei der Landesausstellung in Wiener Neustadt.